Национальное телевещание
Республики Казахстан
193, 2 581 500
звоните в call-center БЕСПЛАТНО
ҚЗ
РУ
Спутниковое
телевидение OTAU TV S2
подробнее
Что такое спутниковое телевидение?
Пакеты и список каналов
Варианты подключения
Оставить заявку на подключение
Информация об оборудовании
Cпособы оплаты
Цифровое эфирное
телевидение OTAU TV T2
подробнее
Что такое цифровое эфирное телевидение?
Список каналов по регионам
Варианты подключения
Оставить заявку на подключение
Информация об оборудовании
Интернет
телевидение GALAM TV
подробнее
Что такое интернет телевидение?
Список онлайн телеканалов
Тарифные планы
Список фильмов и ТВ передач
Кабинет пользователя
мы в социальных сетях
АО «Казтелерадио»
О компании
Контакты
call-center: 193, +7 (727) 2 581 500
e-mail: abonent@otautv.kz
Национальный оператор
Республики Казахстан
в области телерадиовещания